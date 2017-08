O verdadeiro serviço público faz-se na RTP! Sendo assim, e porque faz todo o sentido darmos destaque aos filmes e aos assuntos que estes abordam, elaborámos este artigo para reforçar e dar visibilidade ao trabalho feito pela estação pública portuguesa.

29 de Agosto

‘The Fidel de Castro‘, realizado por Tom Jennings, será exibido às 23h10

No mês em que Fidel Castro (1926-2016) completaria 91 anos de idade, a RTP transmite um documentário sobre o líder revolucionário que mudou a história de Cuba

Em 1959, Fidel Castro subiu ao poder em Cuba e desde então tem sido considerado como uma das figuras mais controversas do mundo. A história da turbulenta carreira do ditador cubano é contada através de reportagens, imagens e gravações da época. Os relatos mostram como pelo seu carisma, Fidel Castro foi catapultado para o poder e como essa mesma característica o ajudou a manter o controlo do país durante quase cinco décadas.

1 de Setembro

‘Alice in den Stadten‘, realizado por Wim Wenders será exibido às 23h12

‘Alice in den Stadten’, terceira longa-metragem do cineasta alemão Wim Wenders, conta a história de um jornalista que viaja à deriva pela Alemanha, com uma criança de nove anos que lhe foi confiada pela mãe. Um dos mais típicos filmes do realizador, ilustra um género muito pouco europeu e muito americano, o “road movie”, a que o cineasta voltaria em ‘Ao Correr do Tempo’ e ‘Movimento em Falso’.

Vencedor na categoria de Melhor Filme do German Film Critics Award, em 1975, é uma das obras mais célebres do Novo Cinema Alemão que, no início dos anos 70, revelou toda uma nova geração de realizadores.

Phillip Winter (Rudiger Vogler) um jornalista alemão, solitário e desencantado, pretendia escrever uma história sobre a América mas apenas conseguiu uma série de fotos. Quando se prepara para regressar ao seu país, depara-se com um problema no aeroporto que impede que o voo se realize. É então que conhece Lisa (Lisa Kreuzer), uma mulher alemã, e a sua jovem filha Alice (Yella Rottlander), que também estão de partida de Nova Iorque.

Lisa deixa temporariamente a filha com Phillip e promete reencontrá-los em Amesterdão mas falha o compromisso. Quando Alice se recusa a ficar sozinha no aeroporto, os dois iniciam uma viagem para encontrar a avó de Alice. Durante a viagem, a animosidade e incompreensão inicial, causada pelo confronto de personalidades entre o jornalista inadaptado ao mundo dos adultos e a criança demasiada madura e insubmissa para a idade, vai-se gradualmente transformando numa verdadeira cumplicidade entre os dois.

3 de Setembro

‘Veredas‘, realizado por João César Monteiro, será exibido 00h05

Um filme de João César Monteiro, com um enredo pouco convencional e pelo qual passa uma melopeia de um país que tem uma longa história de mais de oito séculos

Veredas, de João César Monteiro, é um filme com um enredo muito pouco convencional inspirado numa série de lendas, mitos e canções populares. Com uma forte componente imaginativa e uma notável vertente documental, o filme é uma reflexão sobre as nossas raízes culturais, passando por séculos de um país com uma longa história.

Um homem e uma mulher descem de Trás-os-Montes até ao mar, por entre caminhos desconhecidos. Durante a viagem deparam-se com lendas, sons e rostos, terras e fragas e diferentes obstáculos. Um jovem pastor apaixona-se por uma das filhas do diabo, enquanto tenta recuperar as suas ovelhas desaparecidas. Uma mulher vê o seu filho ser raptado por três lobos. Atena confronta-se com uma deusa, que fala pelas vozes do povo.

5 de Setembro

‘Beat Generation‘, realizado por Xavier Villetard, será exibido às 22h50

A formidável e duradoura amizade entre Jack Kerouac, Allen Ginsberg e William Burroughs, que deu origem ao movimento literário da Beat Generation

O filme da formidável e duradoura amizade entre Jack Kerouac, Allen Ginsberg e William Burroughs, que deu origem ao movimento literário da Beat Generation. Começa em Nova Iorque no final da Segunda Guerra Mundial, passa por São Francisco, Cidade do México, Tânger, Paris e termina com ?A Quinzena dos Anos?, posterior publicação de Howl (Allen Ginsberg), On Road (Jack Kerouac) e Naked Feast (William Burroughs), três livros que têm valor de manifesto. Com uma dúzia de outros escritores, o trio estabelece os germes da contracultura, os modos de vida e as mentalidades vindouras.

6 de Setembro

‘Wonder Wombs‘ será exibido às 22h50

Será que vamos em breve conceber e fazer crescer bebés fora do corpo das mulheres?

O primeiro bebé concebido após um transplante de útero nasceu na Suécia, em 2014.

Este documentário relata o caso e a esperança de mulheres que nascem sem útero ou que o têm que retirar devido a problemas de saúde. Em França, equipas médicas estão a preparar-se para embarcar num protocolo projectado para um pequeno grupo de jovens mulheres que não tem útero.

Esta investigação médica marca um novo capítulo na luta contra a esterilidade, à medida que os avanços médicos atendem às preocupações da sociedade, dos transexuais e dos homossexuais. A possibilidade de bebés crescerem completamente fora do útero humano está cada vez mais perto.

‘Kill Bill‘ (Volume 1) será exibido às 23h45

Após ser traída pela sua equipa, uma mulher desperta do coma para se vingar…

A Noiva (Uma Thurman) é uma perigosa assassina, que trabalha num grupo liderado por Bill (David Carradine) e que é composto principalmente por mulheres. Ela está prestes casar-se com Bill, mas no dia de seu casamento, o seu noivo e as suas companheiras de trabalho voltam-se contra ela, e quase a matam. Ela fica 5 anos em coma, até despertar com um único desejo: vingança.

7 de Setembro

‘Pussy Riot: A Punk Prayer‘, realizado por Mike Lerner e Maxim Pozdorovkin, será exibido às 22h50

As caras por detrás das máscaras. O julgamento que abalou uma nação!

Filmado durante seis meses, este documentário conta a história das Pussy Riot, banda de punk rock, que realizou uma “oração punk” na principal catedral da Rússia e vários protestos políticos no país, característica pelo uso de máscaras. Estes comportamentos levaram-nas à prisão por acusações de ódio religioso e culminaram com um julgamento com repercussões mundiais e que transformou a sociedade russa para sempre.Com entrevistas exclusivas aos membros da banda, às respectivas famílias, às equipas de defesa e com imagens inéditas do julgamento, o documentário destaca a força das activistas políticas que se tornaram em ícones modernos, expondo também o estado da justiça russa.

Pussy Riot são um grupo de punk rock feminista russo que se tornou conhecido por realizar flash mobs de provocação política, protestos contra o estatuto das mulheres na Rússia e Vladimir Putin.

8 de Setembro

‘The American Friend‘, realizado por Wim Wenders, será exibido às 22h50

Um americano sem escrúpulos explora a doença de Jonathan Zimmermann em proveito próprio

Jonathan Zimmermann acha que irá morrer em breve. Tom Ripley, um americano sem escrúpulos, sabe disso e explora a doença de Zimmermann em proveito próprio. Ele apresenta Jonathan a Minot, que se oferece para contratá-lo como assassino profissional. Jonathan não tem nada a perder, uma vez que vai morrer de qualquer forma, e assim poderá deixar algum dinheiro à família. Entre os dois, desenvolve-se uma amizade, que leva Ripley a intervir quando Zimmermann tem dificuldades em levar a cabo um homicídio. O filme é uma adaptação da obra ‘The American Friend’, de Patricia Highsmith.

9 de Setembro

‘Silvestre‘, realizado por João César Monteiro, será exibido às 23h15

Dom Raimundo, um senhor interessado em largar os seus domínios, combina o casamento de uma das filhas

D. Rodrigo tem duas filhas, uma legítima e outra bastarda, Sílvia e Susana.

Sentindo-se velho e sem herdeiro varão, D. Rodrigo decide casar Sílvia com um nobre rico, D. Paio, seu vizinho, com o propósito de assegurar o alargamento dos seus domínios.

Depois de uma visita rápida do noivo, que é um comilão de saias, D. Rodrigo parte para a corte, a fim de convidar o Rei para a boda.

À despedida, recomenda às filhas que não abram a ninguém as portas do solar.

Um dia, aparece um peregrino que pede guarida e Sílvia, desobedecendo às ordens do pai, acaba por abrir-lhe a porta e a partir deste momento ocorrem uma série de acontecimentos insólitos.