A mulher de Eduardo Madeira, a humorista Joana Machado Madeira, foi recentemente alvo de críticas no Facebook, depois de ter publicado fotografias suas em fato de banho. Agora, o comediante saiu em sua defesa.

Eduardo Madeira partilhou uma fotografia da mulher nas redes sociais, na qual esta aparece em biquíni.

"A Coisinha não tem as formas da Sara Sampaio. Mas eu gosto mais dela do que da Sara Sampaio. E isto é genuino. Gosto dela com as suas curvas. Gosto dela com as mamocas algo descaídas por já ter sido mãe. Mas muito boas mesmo assim. Gosto dela com estrias como as tigresas. E da barriguinha sexy como a das bailarinas árabes", escreveu.

O humorista aproveitou para enaltecer as qualidades da mulher: "Gosto da sua irreverência. Da sua inocência. Da sua espeteza saloia. De quando a consideram ridícula. E de quando o é de facto. Do seu sotaquezinho alentejano. Até consigo gostar da sua impertinência que, por vezes, me provoca iras vezuvianas. E gosto acima de tudo da alegria contangiante que consegue meter em tudo. Uma alegria que, a certa altura, me pode ter salvo. Joana Machado Madeira, sei que esta música não é do teu tempo, quase já não é do meu, mas... i love just the way you are (amo-te exatamente como és)".

Eduardo e Joana estão casados desde 2013 e têm uma filha de três anos.