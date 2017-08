A causa da morte não foi revelada. "Massacre no Texas", de 1974, foi produzido por apenas 300 mil dólares.

O filme, apontado como um dos maiores clássicos do cinema de terrori, foi banido de diversos países. É também um dos mais lucrativos já que gerou cerca de 30 milhões de dólares de bilheteira.

Hooper foi também creditado como realizador de "Poltergeist", produzido por Steven Spielberg, e é autor do vídeo de "Dancing With Myself" de Billy Idol. Ambos de 1982.