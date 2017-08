No entanto, há pessoas para quem é importante fechar um orçamento antes de tomar uma decisão. De acordo com um estudo recente da Momondo, 59% dos portugueses faz as contas de quanto pode gastar tanto na viagem como na estadia.

Ainda assim, a verdade é que, na maioria dos casos, acabam por gastar mais do que tinham planeado. Segundo a Momondo, website de pesquisa global e gratuito que possibilita a comparação de preços de voos, hotéis, há 15 destinos férias que ganham as preferências dos portugueses, alguns deles mais baratos do que Portugal.

Deixamos aqui a lista:

Marrocos: 38% mais barato

Enquanto em Portugal se gasta em média 30 euros numa refeição para duas pessoas, em Marrocos pode gastar menos de metade, 13,46 euros. Se optar por ir ao supermercado, também fica a ganhar. Mas atenção, nem tudo é mais barato: uma cerveja pode custar-lhe 2,24€.

Indonésia: 24% mais barato

Na Indonésia pode pedir uma refeição para um e gastar apenas 1,59 euros. Se estiver acompanhado, gasta cerca de 9,56 euros num restaurante, razoavelmente, bom. Não está convencido? O pão no supermercado fica-lhe a menos de 0,10 euros, embora uma garrafa de vinho possa chegar aos 19 euros.

Argentina: 16% mais barato

Enquanto o queijo no supermercado fica quase 1 euro mais barato, prepare-se para pagar 2,15€ por um cappuccino num restaurante/café. Também na água nota a diferença: uma garrafa de 1,5L custa cerca de 1,10 euros, mais do que em Portugal.

No entanto, se quiser andar a movimentar-se pelo país, percebe que a Argentina fica muito mais em conta que Portugal. E, é aqui que irá notar mais diferenças.

Cabo Verde: 12% mais barato

Em termos de produtos de supermercado pode achar Cabo Verde mais caro do que Portugal, no entanto, se gostar de comer fora, uma refeição para dois custa apenas cerca de 22,67 euros. Se comer sozinho, fica a pouco mais de 6 euros. Também vai sentir mais facilidade no que diz respeito às deslocações: os bilhetes de transportes públicos custam até 0,36 euros.

Tailândia: 9% mais barato

Embora a Tailândia seja apenas 9% mais barata que Portugal, a diferença é bastante notável. Quer ir comer fora antes de conhecer as vistas? Custa-lhe 1,55 euros. Deseja apanhar um táxi até ao seu destino? Apenas terá de pagar 0,21 euros por minuto. Neste país o que lhe fica mais caro são alguns luxos como o queijo, que pode chegar aos 15 euros.