Acima de tudo, o que Londres pretende é estabelecer os pilares do relacionamento pós-março de 2019.

No entanto, as prioridades não são as mesmas para Bruxelas que tem como tema chave para esta reunião a fatura que o Reino Unido terá de pagar.

"Não devemos pagar nem um cêntimo a mais nem um cêntimo a menos do que aquilo que pensamos serem as nossas obrigações legais", explicou Boris Johnson, líder da diplomacia britânica.

Recorde-se que, no início deste mês, várias notícias davam conta de que o Reino Unido estava pronto para pagar até 40 mil milhões de euros para sair da União Europeia (UE). No entanto, o gabinete da primeira-ministra britânica, Theresa May, desmentiu a informação e garantiu mesmo que tudo não passa de especulação.

O valor dos 40 mil milhões foi noticiado pelo “Sunday Telegraph”, jornal que citava responsáveis do governo britânico que, sob anonimato, revelaram que o Reino Unido estaria disposto a pagar essa verba para facilitar conversações acerca de uma entrada num acordo comercial. No entanto, ainda antes de ser desmentida por fontes ligadas ao processo, a avultada soma já tinha gerado contestação. Até mesmo os apoiantes do Brexit fizeram saber que não concordavam com a fatura apresentada. Um deputado conservador, John Redwood, disse à rádio LBC que “não existe necessidade legal ou política de lhes oferecer nada, ponto final”.

Mas esta não é a primeira vez que as negociações geram confusão com números que são avançados e desmentidos de seguida. Muitos dos estudos publicados até hoje sobre o assunto dão conta das possíveis consequências da saída do Reino Unido da União Europeia, mas tudo continua a ser imprevisível.