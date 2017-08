Uma jornalista e um repórter de imagem da estação televisiva KHOY 11 News ajudaram a salvar o condutor de um camião que foi apanhado pela subida da água numa estrada em Houston, devido à passagem do furacão Harvey.

Brandi Smith estava em direto quando se apercebeu que estava um homem dentro de um camião parado numa estrada que mais parecia um rio. Como se pode ver nas imagens, Smith pediu ajuda às autoridades enquanto estava em direto para o noticiário daquela estação local.

A jornalista e o repórter acompanharam o resgate do homem.

De acordo com as autoridades, esta é a maior tempestade na história do Texas.