Portugal voltou a fazer novo reembolso antecipado ao Fundo Monetário Internacional (FMI) em agosto.

O IGCP procedeu ao pagamento de cerca de 800 milhões de euros à instituição este mês, elevando para 2.600 milhões de euros o total saldado em três meses — como tinha prometido.

Feitas as contas, o governo fica a dever 37% do empréstimo concedido pelo Fundo no âmbito da assistência financeira acordada em 2011.