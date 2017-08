O cabeleireiro Eduardo Beauté usou as redes sociais para contar um episódio em que o seu filho Bernardo, portador de Síndrome de Down, foi vítima de discriminação

Num vídeo publicado no seu perfil, Beauté conta que tudo aconteceu durante uams férias em família, na Madeira.

O menino estava a brincar na piscina, quando outra criança que ali se encontrava perguntou ao pai por que razão Bernardo estava a bater com as mãos na água. "Não ligues filho, ele é maluquinho e não sabe o que está a fazer", foi a resposta do progenitor.

"Eu fiquei sem palavras no momento, sei que devia ter interferido e ter explicado o que é uma criança com síndrome de Down. Uma criança com síndrome de Down não é maluquinho, não é doidinho, não é doente, é especial. O síndrome de Down não é uma deficiência, é uma diferença”, afirma o cabeleireiro.