O grupo Crédito Agrícola apresentou um resultado líquido consolidado de 46,9 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, para o qual o negócio bancário (SICAM) contribuiu com 43,6 milhões de euros (mais 90% face ao período homólogo).

A carteira de crédito (bruto) a clientes ascendeu a 9,017 mil milhões de euros, uma variação positiva de 5,7% nos últimos 12 meses que contrasta com a variação negativa de 3,8% registada pelo conjunto das instituições financeiras em Portugal para o mesmo período. Este facto terá contribuído para o reforço de quota de mercado do grupo Crédito Agrícola num movimento que se verifica nos últimos 6 anos consecutivos.

Os recursos de clientes sob a forma de depósitos bancários totalizaram 11,9 mil milhões de euros, evidenciando um crescimento, em termos homólogos, de 7,3% correspondente a 815 milhões de euros. Este aumento de recursos contribuiu para o aumento do rácio de transformação que, no final do período, ascendia a 70,0%, ainda assim significativamente abaixo do limiar máximo de transformação recomendado (120%).

Em termos de qualidade da carteira de crédito do Grupo Crédito Agrícola, o rácio de crédito vencido há mais de 90 dias em junho de 2017 situou-se nos 5,9% e o rácio de crédito em risco (segundo instrução 24/2012 do Banco de Portugal) fixou-se em 9,1%.

“O grupo tem vindo a dar continuidade a uma gestão sã e prudente, refletida num total de imparidades acumuladas a junho de 2017 de 674 milhões de euros, valor que confere um folgado nível de cobertura do crédito vencido de 122,5%”, diz em comunicado.

A margem financeira aumentou 2,5 milhões de euros em termos homólogos (+ 1,5%), fruto do crescimento da carteira de crédito e do ajustamento na remuneração dos depósitos de clientes. Complementarmente, as comissões líquidas e a margem técnica do negócio segurador registaram variações homólogas de +4,8 milhões de euros (+11,8%) e de -0,2 milhões de euros (-2,6%), respetivamente.

No primeiro semestre, os resultados registados nos veículos de desinvestimento imobiliário (nomeadamente via desvalorização de unidades de participação) penalizaram os resultados consolidados em 11 milhões de euros.