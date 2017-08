Um dia tranquilo

As eleições não se medem pela forma ordeira como decorre o dia do sufrágio. Quem engana quer a aparente normalidade para esconder o logro

Se condicionamos todas as premissas do processo eleitoral, por que razão o dia das eleições não seria o expressar tranquilo do desejo da população nas urnas? Se a montante e a jusante estiverem garantidos todos os pressupostos que tornam supérfluo o único fator impossível de controlar totalmente – o do cidadão a exercer o seu direito na assembleia de voto –, aquilo que mais deseja o partido no poder é que o dia da eleição seja o mais sossegado possível.

Aliás, é assim que se conseguem os melhores resultados. O dia tranquilo é a cereja no cimo do bolo no condicionamento eleitoral: dá mais força aos resultados.

Os observadores internacionais podem dizer que tudo correu com normalidade, o governo pode congratular-se pelo sucesso da organização e saudar o povo pelo seu compromisso com a democracia.

Se a oposição gritar algo por entre o ruído dos resultados cozinhados, coloca-se numa mão o dia tranquilo e com a outra, dedo espetado, aponta-se o mau perder de quem não soube conquistar o coração do povo e quer vencer na secretaria.

Sempre mantendo a pose tranquila de partido com sentido de Estado – é importante que haja o contraste com a indignação, a raiva pela injustiça, a impotência mostrada pela oposição, colocada perante a manipulação das regras. De um lado, a serenidade; do outro, a perturbação, mais ainda quando sucede a um dia tão tranquilo.

Se se controlou o processo eleitoral desde o registo até ao sistema de contabilização dos votos, para que haveria de haver intranquilidade? Na criação ilusória de uma aparente normalidade eleitoral, o dia em que o povo vota é o que dá menos trabalho (pelo menos, até ao fecho das urnas).

Só controlando é que se percebe algumas destas coisas. Angola tem 25 789 024 habitantes. Mesmo admitindo que um pouco mais de metade da população tem menos de 18 anos, isso daria pelo menos 12 milhões de pessoas com direito a voto. Porque só há 9,3 milhões registados nos cadernos eleitorais?

Foram-se mudando as regras para credenciamento dos fiscais de mesa dos partidos políticos até à última e deixou-se de fora milhares deles, a ponto de inúmeras mesas de voto terem ficado sem controlo por parte da oposição.

A Comissão Nacional Eleitoral deixou de ser um órgão independente para passar a estar sob a tutela do Ministério da Administração do Território, cujo ministro é, precisamente, o candidato a vice-presidente do MPLA.

Dos 11 juízes do Tribunal Constitucional, onde se dirimem os diferendos político-eleitorais, quatro foram nomeados pelo presidente de Angola e outros quatro pela Assembleia Nacional, onde o MPLA tinha até agora mais de dois terços dos deputados, para os escolher como melhor aprouvesse.

Os votos deixaram de se contabilizar nas assembleias de voto, depois no município, a seguir na província, como sempre aconteceu, mas passaram a ser contabilizados primeiro no CNE central e só depois nos municípios e nas províncias (e as assembleias deixaram de publicar os editais com os resultados nas suas mesas).

Se se inventam formas de tornar opaco o que devia ser o mais transparente possível para que os resultados fossem exatamente a expressão do povo angolano nas urnas, que moralidade tem o MPLA e o governo de Angola de ensaiarem a pose dos ofendidos por meio mundo duvidar da sua palavra?

E agora, perante este cenário, previsível, o que resta à oposição angolana por ter participado num processo eleitoral montado de forma tão pouco transparente?

Os resultados produzidos correspondem ao que muitos anteviam (nomeadamente, alguns dos envolvidos no processo dos 15+2, que publicamente apelaram ao boicote eleitoral); a oposição adivinhava, mas esperava evitar.

Colocados perante aquilo que mais temiam, envolvidos num processo eleitoral que diziam condicionado, só lhes resta agora, para salvar a face, não aceitar os resultados oficiais anunciados e recusar assumir os seus lugares na Assembleia Nacional.

Gritar alto as irregularidades do processo, acusar o MPLA de forjar os resultados e depois entrar no parlamento como se nada fosse afetará gravemente a sua credibilidade política de verdadeira alternativa ao MPLA. Será a confirmação das acusações dos seus maiores críticos de que são parte da situação.

Se a UNITA e a CASA-CE, principalmente, venderem a sua integridade pelos assentos parlamentares conquistados numa eleição cujos resultados dizem ter sido cozinhados pelo MPLA, estarão a sacrificar o que conseguiram de credibilidade política.

Por último, o dia tranquilo das eleições também demonstra que o fantasma do regresso da guerra, agitado outra vez pelo MPLA nesta campanha eleitoral, só existe para desculpar erros do governo e como argumento para denegrir a oposição. Só partido no poder há 42 anos tem armas para fazer a guerra, tal como só ele tem os mecanismos para democratizar a sério o sistema político em Angola. Só basta querer que haja outros dias tranquilos.