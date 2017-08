O “combate do século”, como foi apelidado, foi também o mais lucrativo combate de sempre. De acordo com as contas feitas pela imprensa norte-americana, o combate gerou um total de mais de 600 milhões de euros.

Floyd Mayweather encaixou cerca de 293 milhões de euros, o que totaliza cerca de 10 milhões de euros por cada minuto que esteve no ringue.

Já McGregor levou para casa “apenas” 85 milhões de euros.

O ringue, o pugilista norte-americano levou a melhor sobre o lutador de MMA irlandês.