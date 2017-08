Nesta edição dos MTV Music Video Awards, que premeia os melhores videoclips do ano, Kendrick Lamar foi a estrela maior.

O rapper californiano venceu em seis categorias: Vídeo do Ano, Melhor Vídeo de Hip Hop, Melhor Cinematografia, Melhor Realização, Melhor Direção Artística e Melhores Efeitos Visuais. Tudo isto com apenas com o videoclip de “Humble”.

Ed Sheeran foi distinguido como artista do ano. O prémio de Artista Revelação foi para Khalid.