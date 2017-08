Onze distritos do norte e centro do país estão sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes, trovoada e granizo.

O aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estende-se aos distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga.

A temperatura também deverá descer esta segunda-feira. De acordo com o IPMA, a temperatura máxima será de 24.º em Lisboa e 23.º no Porto.