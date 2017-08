Carteiristas com licença para roubar

Durante os sete ou oito anos em que trabalhei no Chiado era frequente ver passar umas figuras a correr à frente de um dos restaurantes onde almoçávamos. “Sabe, são os carteiristas, e quando virarem a esquina atiram a carteira para o chão e seguem a sua vida”, dizia-nos um dos empregados

Na altura, os carteiristas não tinham a expressão que têm hoje e a maioria das vítimas eram portuguesas, pois os turistas rareavam por aquelas bandas e por toda a Lisboa. Também deambulavam por lá umas criaturas que deveriam ser presas, à semelhança dos amigos do alheio, por tentarem vender aos incautos caldos knorr prensados com louro misturado como se fosse canábis, dando mau nome à cidade.

Brincadeiras à parte, Lisboa e o Porto vivem um boom de turistas sem paralelo, e se tudo continuar a correr como até aqui, sem atentados dos fanáticos adeptos do Estado Islâmico, as duas principais cidades do país irão rivalizar com outras mecas europeias do turismo. Ainda este fim de semana constatei que a zona ribeirinha da capital está pujante, com atividades para todos os gostos e carteiras, tendo sido criados centenas, senão milhares, de postos de trabalho. São barcos de todos os tamanhos e feitios carregados de turistas; bicicletas que carregam barris de cervejas e clientes que pedalam enquanto consomem uma imperial com muita espuma; esplanadas de uma beleza quase perfeita; piscinas, etc.

Para que não se perca esta nova mina de ouro, é preciso cuidar de quem nos visita e cria riqueza no nosso país. É, pois, necessário que a polícia consiga controlar os carteiristas e afins, proibindo-os de frequentarem determinadas zonas. Mas para isso é preciso mudar a lei pois, à semelhança dos casais desavindos que ficam proibidos de se aproximar um do outro, também os ladrões que são presentes a tribunal deveriam ficar interditados de “trabalhar” nas áreas de maior concentração de turistas – já que não ficam detidos pelos crimes que cometem. É que os “mãos leves” são conhecidos dos polícias, guarda-freios ou empregados de café, mas não se pode fazer nada, dia após dia.