Na Pedreira valeu o golo solitário do avançado mexicano Jesús Corona, aos seis minutos, para garantir os três pontos para os dragões.

Com o 1-0 arrancado no Estádio do Braga, o clube da Invicta não garante apenas a liderança do campeonato, a par do Sporting, como os comandados de Sérgio Conceição alcançam o feito inédito de passar da quarta jornada sem sofrer golos.