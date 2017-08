Marques Mendes criticou o deputado do PSD Sérgio Azevedo por ter feito uma viagem à China paga pela empresa de telecomunicações chinesa Huawei.

“Fez muito mal em ter ido à China custeado por esta empresa”, disse, no seu habitual comentário na SIC, o ex-líder do PSD. Marques Mendes considerou que o vice-presidente da bancada do PSD teve “um comportamento inaceitável”, porque "não se percebe qual é a motivação profissional".

O comentador defendeu ainda que o governo deve adotar uma “posição firme” em relação aos altos quadros do Estado que viajaram a convite de uma empresa parceira da Huawei. “Não há almoços grátis. É preciso pôr ordem na casa nestas matérias”, disse.