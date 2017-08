Samantha Marie Olit, primeira mulher de Chester Bennington – cantor da banda Linkin Park - com quem teve um filho, Draven, alegou que foi mal tratada durante a cerimónia bem como o seu filho.

“Eu e o meu filho não tivemos a oportunidade de falar, nem mesmo no funeral, só havia uma foto dos dois juntos e só foi representada a sua família com a segunda esposa... Ele nunca foi tratado da mesma forma por ela e por isso nem queria ir ao funeral. Obrigada por não honrarem o desejo do meu filho de partilhar uma oração com os irmãos”, disse.

Olit continuou lamentando o número reduzido de pessoas presentes na cerimónia " “É triste que tão poucas pessoas tenham ido. Havia muitos amigos e familiares que deviam ter estado lá, mas é o que acontece quando reduzem a vida de alguém aos seus últimos 12 anos de vida".

Samantha Olit esteve casada com Chester Bennington durante 10 anos (1996-2005).