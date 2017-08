O Sporting venceu esta tarde o Estoril por 2-1, em Alvalade, num encontro a contar para a 4.º jornada da Liga portuguesa.

Um início cheio de força por parte dos leões permitiu que o conjunto verde-e-branco se colocasse em vantagem ao minuto 4 com um golo de Gélson Martins, depois de um cruzamento rasteiro de Acuña.

Com o marcador inaugurado, os comandados de Jorge Jesus não baixaram as linhas e voltaram a colocar a bola no fundo das redes defendidas por Moreira. Desta vez, através da marcação de um livre direto, o jovem médio Bruno Fernandes atirou ao angulo, e não deu qualquer hipótese ao guardião do Estoril.

O Estoril reduziu já ao minuto 84 por Lucas Evangelista num final muito quente que viu ainda dois golos anulados, um para cada lado. Primeiro a Bas Dost, aos 90 minutos, que marca a passe de Piccini, mas o italiano estava em fora de jogo e já em tempo de compensação a Pedro Monteiro. O videoárbitro acabou com a festa canarinha depois de ter anulado o golo por ter sido apontado em fora de jogo.

O Sporting venceu e segurou a liderança provisória, naquele que fica também marcado pelo jogo em que os leões sofreram o primeiro golo no campeonato.