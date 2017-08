De acordo com o estudo mais recente do Observador Cetelem, este ano, cerca de 36% das famílias tencionam pagar as contas com recurso a créditos.

Mas há mais conclusões. A análise feita pelo Observador Cetelem mostra ainda que as papelarias tradicionais continuam a ser a grande preferência dos portugueses (81%). Em segundo lugar aparecem os hipermercados (70%), seguidos das plataformas online (41%), que registaram um aumento de 21 pontos percentuais nas intenções de compra das famílias portuguesas.

De acordo com Pedro Camarinha, diretor do Cetelem, “a opção da compra online tem vindo a ganhar mais adeptos entre os consumidores para comprar os livros escolares. O conforto e a simplicidade do processo de compra estão na base do aumento significativo deste canal, que já é a escolha de 43% dos consumidores”.

O mesmo estudo revela ainda que 36% dos portugueses esperam ter de usar o cartão de crédito para fazer as compras necessárias. A média dos gastos está calculada em 312 euros, mais 76 euros do que no ano passado. Recorde-se que, em 2016, apenas 27% dos portugueses admitiam a necessidade de recorrer ao crédito.

Já quanto à compra de livros escolares, a maioria (90%) admite que prefere comprar novos, sendo que apenas 18% recorrem a livros em segunda mão.