A saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit) ditou uma mudança de paradigma quanto aos interesses de vários empresários. Na corrida para receber as empresas que irão deixar Londres está Frankfurt, cada vez mais atrativa pelo facto de ser sede do Banco Central Europeu (BCE).

A conclusão faz parte de uma nova análise, da Frankfurt Main Finance, que prevê que a região ganhe mais de 100 mil novos postos de trabalho. Até agora, as transferências de trabalhadores são faladas sobretudo na banca, mas vários analistas acreditam que existirão “efeitos multiplicadores”.

Na lista de instituições bancárias que já começaram a desenhar novas estratégias fora do Reino Unido estão o Goldman Sachs, o JP Morgan e ainda o Morgan Stanley.

O novo estudo vem juntar-se a tantos outros, que têm sido feitos de forma a prever as consequências do Brexit. Um dos estudos mais recentes dava conta de que a fatura do Brexit pode facilmente chegar aos 100 mil milhões de euros, um montante que o governo britânico recusa pagar. De acordo com o “Financial Times”, entre os fatores que poderão contribuir para este valor está a maximização das responsabilidades do Reino Unido, incluindo pagamentos agrícolas a serem realizados pós-Brexit e taxas relativas à própria administração da União Europeia entre 2019 e 2020. Segundo as contas feitas por este jornal, todo este processo pode facilmente ascender a pagamentos em bruto entre os 91 e os 113 mil milhões de euros. Também o think tank Bruegel fez as contas e chegou a valores muito semelhantes: entre os 82 e os 109 mil milhões de euros.

A verdade é que a maioria dos economistas acredita que a economia britânica sairá penalizada com a saída do Reino Unido da União Europeia.

Entretanto, a seguradora de crédito Solunion veio acrescentar mais números relacionados com todo este processo e determina que a saída do Reino Unido vai trazer, entre 2017 e 2021, perdas de milhares de milhões de euros à zona euro. Em questão está o facto de as economias estarem perto de um cenário que implica a perda de cerca de 24 600 milhões de euros só em exportações de bens, aos quais se somam perdas na ordem dos 5500 em exportações de serviços. De acordo com esta análise, os países mais afetados por um possível acordo comercial limitado deverão ser a Holanda, Irlanda, Bélgica, Alemanha, França e ainda Espanha.

Flexibilidade nas negociações David Davis, o responsável do governo britânico pela pasta do ‘Brexit’, quer flexibilidade na nova ronda de negociações. Serão discutidos aspetos como os direitos dos cidadãos.

“Ambas as partes devem ser flexíveis e demonstrar vontade para um compromisso para resolver áreas, nas quais não estejamos de acordo. Como disse a UE, o relógio corre e assim nenhuma parte deve arrastar os pés”, admitiu uma fonte governamental, citada pela agência noticiosa EFE.