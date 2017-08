Segundo primeiro-ministro português, a ideia é permitir que quem ganhe menos, pague menos. Outro dos objetivos é continuar a estimular o investimento para que o país possa crescer e criar mais postos de trabalho.

No entanto, a novidade não foi bem recebida pela oposição. Segundo Pedro Passos Coelho, o anúncio é apenas uma forma de “fazer demagogia, propaganda e populismo”. O presidente do PSD vai mais longe e garante ainda que se trata de uma forma de caça ao voto.

"O nível de escalões que hoje existe, o nível de progressividade que existe, no IRS é adequado. Se o Governo entende que há condições para aliviar a carga fiscal que o faça sobre os escalões que existem", afirmou Passos Coelho, em Ribeira de Pena. E, acrescentou: “Do meu ponto de vista, a forma como está a ser gerida a questão dos escalões é apenas para manter equilíbrios de sobrevivência política do próprio Governo que depende do Bloco de Esquerda e do PCP, que querem (...), de preferência, que voltemos aos nove escalões que existiam, se não mais. E o Governo acha que é assim que se faz política".