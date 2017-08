“Angola vai ver uma recuperação modesta no crescimento económico durante os próximos dois anos devido a uma melhoria na perspetiva de evolução do setor petrolífero; a inflação muito elevada e um fraco ambiente empresarial vão pesar na produção noutros setores da economia, negando uma recuperação mais abrangente", pode ler-se no documento.

Já no que diz respeito ao futuro, nomeadamente, a curto prazo, as perspetivas são melhores. De acordo com o relatório desta consultora, o país vai acelerar 4,1% já em 2018.

Ainda assim, o relatório evidencia que continua a haver uma “enorme dependência estrutural do petróleo”. Isto a par da “elevada corrupção e um inóspito ambiente empresarial, que é um obstáculo aos investidores estrangeiros e nacionais".