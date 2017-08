Mick Schumacher, filho do heptacampeão mundial da Fórmula 1 Michael Schumacher, homenageou o pai neste domingo, quando, antes do início do Grande Prêmio da Bélgica, deu uma volta no circuito de Spa-Francorchamps com uma réplica da Benetton de 1994 com que seu pai conquistou o primeiro de seus sete títulos da categoria.

O piloto de 18 anos emocionou o público que aplaudiu de pé o gesto do jovem.