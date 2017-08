Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o tempo não vai ser simpático com os que estão de férias em Portugal Continental nos próximos dias, já que se avizinham aguaceiros e trovoadas. “A partir da tarde de domingo, começarão a surgir períodos de céu muito nublado, com possibilidade de aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trovoada, em especial no interior das regiões Norte e Centro”, diz o Instituto.

O cenário mantém-se durante a próxima segunda-feira, com chuva, trovoada e até granizo, estendendo-se a todo o país continental.

Nas ilhas de Madeira e Açores, prevêem-se aguaceiros fracos e céu nublado. As temperaturas não sofrerão alterações significativas, apenas uma "pequena descida" dos valores máximos.