A data escolhida é 7 de setembro e o tema será o futuro das revistas do grupo.

Quem o confirma é a presidente do sindicato, Sofia Branco, que tinha pedido uma reunião urgente depois de ter sido tornada pública a situação do grupo.

Recorde-se que, na passada quarta-feira, a Impresa admitiu a possibilidade de vender ou encerrar títulos, no âmbito de um “reposicionamento estratégico” da sua atividade, que passa por um “enfoque primordialmente nas componentes do audiovisual e do digital”. Neste segmento, só escapará o semanário Expresso

Atualmente, no segmento de publishing, o grupo detém as revistas Visão, Visão Júnior e Visão História, bem como o jornal Expresso e as revistas Activa, Blitz, Caras, Caras Decoração, Courrier Internacional, Exame, Exame Informática, TeleNovelas, TV Mais e também o Jornal de Letras, Artes e Ideias.