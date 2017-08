A coligação PSD/CDS, liderada por Ricardo Rio, e os socialistas de Braga entraram numa acesa discussão por causa da alegada falta de condições de segurança na sede de campanha da candidatura do atual presidente da autarquia.

A questão foi levantada pelos socialistas com o alerta de que a sede de campanha da coligação de direita não tem «condições mínimas de segurança» e «o risco de derrocada» é uma «possibilidade iminente».

O autarca do PSD não levou a sério o alerta do adversário e garantiu que «a sede está bem e segura», mas o PS de Braga «desmoronou-se de vez».

Os socialistas não gostaram da forma «arrogante» como Ricardo Rio encarou este alerta. O PS, em comunicado, diz que não compreende «a posição precipitada, arrogante e destituída de elevação política e democrática, com que o atual presidente do executivo e candidato pela coligação ‘Juntos por Braga’ abordou o alerta do PS quanto ao risco de derrocada da sua sede de campanha».

Num longo comunicado com o objetivo de reiterar o risco de «desmoronamento da sede de campanha» do PSD/CDS, os socialistas acusam Ricardo Rio de estar mais preocupado com «o combate eleitoral do que com a segurança dos seus militantes e apoiantes» e isso «impede-o de efetuar uma análise ponderada dos riscos» sobre as condições de segurança da sede de campanha. «O PS sente-se moralmente obrigado, enquanto partido responsável e o mais importante do concelho de Braga, a zelar pela integridade de todos os bracarenses, sem olhar a filiações ou militâncias”, afirma o PS/Braga.