A European Disabled Golf Association (Federação Europeia de Golfe Adaptado), uma organização internacional sem fins lucrativos para golfistas com deficiência, foi eleita Instituição de Solidariedade Social Oficial do Portugal Masters pelo segundo ano consecutivo.

Durante o Portugal Masters de 2016 angariaram-se mais de 22.500 euros, uma verba que ajudou a European Disabled Golf Association (EDGA) a formar 20 treinadores profissionais da PGA de Portugal de modo a captar e encorajar pessoas com deficiência a praticarem golfe no nosso país. A verba recolhida foi igualmente utilizada para financiar vários projetos da EDGA no Algarve e um em Lisboa, havendo iniciativas análogas previstas para Lisboa e Porto.

A parceria com o Portugal Masters em 2016 também ajudou a promover o golfe adaptado ao cobrir diversos custos do 1º Campeonato da Europa de Golfe Adaptado que a Associação Europeia de Golfe (EGA) e a Federação Portuguesa de Golfe (FPG) organizaram este verão na Quinta do Lago, no Algarve, com o apoio da EDGA.