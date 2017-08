Após o jogo em Vila do Conde, Sporting e FC Porto criticaram a arbitragem do Rio Ave – Benfica, que acabou empatado 1-1.

O diretor de comunicação do Sporting, Nuno Saraiva escreveu no Facebook que “o penálti em Vila do Conde deve estar inscrito num daqueles e-mails que terminam com um desavergonhado 'apague tudo'”. E acrescenta: “o Eliseu continuou em campo a espalhar magia com os cotovelos, e nem houve um cartão para amostra”.

Também Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, reagiu nas redes sociais: “Três jogos, três lances, o mesmo árbitro...”, referindo-se ao árbitro Hugo Miguel.

O Benfica também reagiu dizendo que se trata de um “clima grave de intimidação” sobre os árbitros: “O Sport Lisboa e Benfica repudia o clima de grave coação e intimidação sobre os árbitros que, de forma concertada, Sporting CP e FC Porto estão a exercer via os seus diretores de comunicação”. “Do que é que as entidades responsáveis estão à espera para atuar?”, acrescenta o comunicado dos encarnados.