França continua a estar no topo da lista de países que mais investem em Portugal. De acordo com o estudo “Marcas Portugal: O Contributo das Empresas Portuguesas”, publicado este ano, só em 2015, França tinha cerca de oito mil milhões de euros investidos em território nacional.

“É previsível que se mantenha uma continuidade do nível de investimento francês em Portugal. O investimento francês vai aumentar se Portugal mantiver a sua competitividade”, garantiu Pierre Debourdeau, presidente da secção portuguesa dos conselheiros do Comércio Externo de França.

A análise, divulgada em março deste ano, evidenciava ainda que as filiais francesas com presença em Portugal ocupavam o segundo lugar, e apenas Espanha conseguiu ficar à frente. No total, no ano em questão, o número de empresas superava as 580, com mais de 61 500 postos de trabalho e um volume de negócios na ordem dos 14 274 mil milhões de euros.

Os dados mostravam ainda que, desde 2014, França era o país-líder, com filiais a gerar mais dinheiro nos diversos setores de atividade, nomeadamente no da informação, da comunicação, dos transportes, da construção, do imobiliário, da indústria e do comércio.

“França é o primeiro contribuinte para a economia portuguesa em termos de valor acrescentado bruto (VAB). Portugal precisa de investimento estrangeiro como de pão para a boca e para isso tem de manter a sua competitividade. Ser um país seguro também joga a favor”, referiu ainda Pierre Debourdeau.

Recentemente, Caldeira Cabral, ministro da Economia, também sublinhou o facto de as empresas francesas serem das que mais têm estado a contribuir para a recuperação da economia portuguesa. “Portugal teve nos últimos meses uma recuperação muito interessante, o país está a crescer e o investimento deu sinais de retoma fortes”, evidenciou o responsável pela pasta da Economia, em março deste ano.

“As empresas francesas deram um contributo para este sucesso, a França foi um dos mercados onde mais cresceram as exportações, foi um mercado de crescimento do turismo muito importante e tem sido um parceiro de investimento importantíssimo”, destacou.