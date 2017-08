A próxima semana vai ser uma semana tropical. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), até ao final de agosto as temperaturas vão subir e a chuva vai aparecer.

A chuva deverá voltar já a partir desta segunda-feira um pouco por todo o continente.

As temperaturas vão manter-se altas, Lisboa com máximas de 27 graus e o Porto com máximas na ordem dos 24.