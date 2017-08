António Costa aproveitou a rentrée do PS, em Faro, para responder às criticas de passos Coelho e Assunção Cristas sobre os incêndios.

O primeiro alvo foi Assunção Cristas que o secretário-geral identificou como “aquela senhora” e acusou de nada ter feito pela floresta durante os quatro anos em que foi ministra da Agricultura.

Costa acusou também "o anterior primeiro-ministo", que “todos os dias critica os bombeiros”, de não ter feito nada pela floresta durante os quatro anos em que governou o país.

O secretário-geral do PS lembrou que o governo já tinha iniciado a reforma da floresta e acusou a oposição de só se ter interessado por este problema depois da tragédia de Pedrógão Grande. “Não acordámos para a floresta no dia 17 de junho”, afirmou.

Apesar das críticas, Costa voltou a convidar a direita para um consenso sobre os fundos comunitários. “É bom que ninguém se exclua e ninguém seja excluído”. O primeiro-ministro pretende que este debate “gere um consenso o mais alargado possível”.

O discurso do líder dos socialistas começou com a garantia de que estará presente na campanha das eleições autárquicas para ajudar os candidatos do partido. “Eu não ficarei em casa. Eu estarei mais uma vez na rua ao lado dos nossos candidatos”.