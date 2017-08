António Costa prometeu, na rentrée do PS, continuar “a aumentar o rendimento disponível das famílias” e garantiu que o governo vai “melhorar a progressividade do IRS”.

Num discurso em que definiu as prioridades do Orçamento do Estado para o próximo ano, o secretário-geral do PS disse esta noite, em Faro, que “o próximo Orçamento do Estado seguramente vai continuar a prosseguir uma trajetória de controlo do défice, porque só assim podemos reduzir a nossa divida pública”, “estimular o investimento” e “aumentar o rendimento disponível das famílias”.

"Vai continuar a aumentar o rendimento disponível das famílias, porque isso é essencial para melhorar a nossa situação económica e é por isso que nós vamos melhorar a progressividade do IRS. Vamos aumentar os escalões do IRS para que quem ganhe menos pague menos, porque é com maior justiça fiscal que nós também melhoramos o rendimento das famílias".

O primeiro-ministro aproveitou os bons resultados económicos para garantir que “a alternativa valeu a pena” e fez questão de traçar as diferenças entre este governo e os tempos em que o país era governando por Passos Coelho.

“Não é através da destruição de direitos que conseguimos mais empregos”, disse Costa, realçando que com esta solução de governo foi possível acabar com “a crispação” na sociedade portuguesa. “Não há um conflito entre contribuintes e funcionários públicos. Acabámos com aquela guerra horrível que existia entre gerações que dividia famílias”.

O líder do PS traçou como “grande ambição” para os próximos dez anos manter estes níveis de crescimento e fazer com que Portugal se aproxime dos países mais desenvolvidos. “Não podemos aceitar ficar sempre para trás”, disse António Costa.