Pedro Passos Coelho admitiu que o governo socialista tem “algum mérito” por apresentar bons resultados económicos.

O presidente do PSD disse hoje, em Penafiel, que “a economia tem tido um desempenho positivo e isso é bom”, porque significa que “podemos reduzir o desemprego a um ritmo maior e criar mais oportunidades de emprego”.

Passos admitiu que “o governo tem algum mérito” no crescimento da economia, mas frisou que os bons resultados também se devem às reformas feitas pelo seu governo e a “uma conjuntura favorável que se sente em toda a Europa”.

Passos defendeu que chegou a hora de avançar com “uma nova fase de reformas e são essas que faltam”.

Confrontado com as acusações de que o PSD adotou um discurso racista, Passos Coelho disse que “o Verão não deve ter feito bem a toda a gente”. A eurodeputada do Bloco de Esquerda Marisa Matias disse ontem que “o discurso de extrema-direita está a ser trazido para a cena pública eleitoralista nacional não por via dos partidos de extrema-direita, que têm pouca expressão, mas por via de um dos maiores partidos do sistema, que é o PSD”.