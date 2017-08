O ex-eurodeputado do PS Vital Moreira defende que "as eleições angolanas, assinaladas por uma notável serenidade e maturidade política e cívica e consideradas livres e justas por reputados observadores externos, representam um notável progresso em termos de consolidação de uma democracia eleitoral multipartidária estável no país".

O constitucionalista defende que a oposição ainda não é credível em Angola e isso justifica mais uma vitória do MPLA. "As dificuldades económicas associadas à baixa das receitas do petróleo e a crise social não podiam deixar de pesar negativamente nos resultados, como se verificou especialmente em Luanda. Mas, como sucede por esse mundo fora, não bastam as dificuldades económicas e sociais nem níveis elevados de corrupção e de apropriação privada de recursos públicos para que as oposições ganhem eleições; é necessário também que estas sejam credíveis como alternativa de governo, o que claramente ainda se não verifica em Angola".

Num texto que escreveu no blogue Causa Nossa, Vital Moreira considera que "o MPLA continua a beneficiar politicamente do seu incontornável património histórico de símbolo e fautor da independência nacional, da paz da unidade e coesão nacional"

"Não é pouco, particularmente no contexto africano!", concluiu o constitucionalista.