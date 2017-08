Assunção Cristas defendeu hoje que a "coordenação operacional" está a falhar no combate aos incêndios. A presidente do CDS, numa acção de campanha na cidade de Lisboa, acusou o governo de ser o responsável por uma "grande descoordenação operacional no terreno".

Cristas, que na segunda-feira vai visitar vários concelhos afectados pelos incêndios, garante que todos os presidente de câmara com que tem falado se queixam de que "a coordenação operacional está a falhar muitíssimo".

Para a líder do CDS, a prova de que têm existido falhas no combate aos incêndios é que "as condições meteorológicas não foram piores do que noutros anos", mas "a área ardida e a dimensão dos incêndios é muito maior".

Cristas acusou ainda o governo de não ter "retirado as consequências" do que aconteceu em Pedrógão Grande"

“Quando acontece o incêndio tem de haver uma grande eficácia no combate e na coordenação e, este ano, o que nós vemos é um falhanço imenso na coordenação operacional no combate”, afirmou