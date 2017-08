A caminho da quarta jornada e só com vitórias no bolso não acontecia com os três grandes desde 1994/1995, como o SOL já tinha noticiado na semana passada. Mais do que isso, para encontrar o último campeonato em que à passagem da terceira jornada existissem quatro líderes só recuando até 1990-91. Nesse ano o União da Madeira seguia colado ao FC Porto, Benfica e Sporting.

Agora é o Rio Ave no lugar do emblema do Funchal. O cenário deve, contudo, alterar-se neste fim de semana já que o desafio do Benfica, marcado para esta tarde, é precisamente a deslocação a Vila do Conde. Já o Sporting tem a receção ao Estoril na agenda, sendo, por isso, o grande jogo da jornada o Braga-Porto, na Pedreira, já amanhã.

Com apenas uma derrota no cadastro, contra as águias na primeira jornada da Liga, o Sporting do Norte em caso de vitória, e beneficiando de um eventual triunfo dos encarnados, conseguiria igualar o Rio Ave e, naturalmente, os dragões.

Obviamente que os comandados de Sérgio Conceição não estão dispostos a abdicar do topo da tabela, numa altura em que a própria equipa da Invicta procura assinalar a marca inédita de quatro jornadas sem sofrer golos, mas é, todavia, de relembrar o empate a uma bola no estádio dos bracarenses na última época (29.º jornada) quando em causa estava a disputa pelo título. Ficar tudo na mesma só mesmo com um empate em todos os encontros, o que é muito pouco provável...