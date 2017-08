1 - O jogo que decide o campeão da temporada da principal liga de futebol americano [NFL] dos Estados Unidos, espetáculo globalmente conhecido por Superbowl, assume a liderança deste ranking. A marca está avaliada em 576 milhões de euros.

2 - Os Jogos Olímpicos de Verão – que no ano passado decorreram no Brasil – surgem na segunda posição, com um valor associado de 335 milhões de euros.

3- A seguir ao calor... o frio. Os JO de Inverno fecham o top 3 da lista, com o evento a ultrapassar os 260 milhões de euros. As várias nacionalidades e diferentes modalidades são as principais razões para o evento atingir esse montante.

4 - A primeira aparição do desporto-rei surge na quarta posição. O Mundial de futebol, organizado pela FIFA, movimenta cerca de 210 milhões de euros.

5 - A wrestlemania chega a movimentar 165 milhões de euros. O principal evento anual de luta livre é, tal como o combate entre Mayweather e McGregor, cobrado em sistema de pay--per-view da World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE).

6 - Jogado a nível universitário, o College Football Playoff (CFP)[futebol americano] move cerca de 146 milhões de euros e ocupa, assim, a sexta posição do ranking.

7 - O Campeonato de Basquetebol Masculino da National Collegiate Athletic Association (NCAA), Estados Unidos, surge na 7ª posição, com um valor atual da marca na ordem dos 142 milhões de euros.

8 - A World Series, nos Estados Unidos, corresponde à série final disputada em 7 jogos do campeonato de basebol da Major League Baseball, entre os campeões da Liga Nacional e da Liga Americana e aparecem logo de seguida

com cerca de 135 milhões de euros.

9 - As 500 milhas de Daytona fazem com que o automobilismo também faça parte desta lista. A prova principal da NASCAR Sprint Cup movimenta quase 122 milhões de euros.

10 - A fechar, surpreenda-se... a Liga dos Campeões da UEFA. A liga multimilionária do futebol, competição tida como a principal montra para os jovens jogadores, ocupa ‘apenas’ a décima e última posição deste ranking com um valor associado

de 116 milhões de euros.