Um homem de 26 anos foi morto com dois tiros, na passada madrugada, na Rua da Boavista, no Monte da Caparica, em Almada.

De acordo com o Correio da Manhã, a GNR foi alertada para a ocorrência de disparos na via pública por volta da 1h.

Quandos as autoridades chegaram à rua em causa já só encontraram um corpo no chão, a vítima ainda foi assitida pelo INEM, mas o óbito foi declarado no local.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária de Setúbal que está já a investigar o crime.