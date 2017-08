Fontes militares sul-coreanas garantem que a Coreia do Norte voltou a lançar novos projéteis, tendo caído no mar do Japão.

Dois dos mísseis terão alcançado uma distância de 250 quilómetros.

O novo lançamento foi também confirmado por fontes norte-americanas que se apressaram a adiantar que o teste em causa não ameaçava a ilha de Guam, que Kim Jong-un prometeu atacar.