A conta de Twitter do Real Madrid anunciou a contratação de Messi, com uma mensagem de boas-vindas ao jogador do Barcelona. Mas afinal tudo não passou de um erro.

O Twitter do clube madrileno terá sido pirateado na madrugada passada e o alerta foi dado após a publicação de um tweet que indicava a transferência de Messi do Barcelona para o Real Madrid.

"Benvingut Messi! ¡Bienvenido Messi! Bem-vindo Messi! Bienvenue Messi! #Messi.", lia-se na conta dos merengues.

A publicação entretanto já foi apagada, mas até isso acontecer a mensagem foi alvo de vário retweets.

De sublinhar que o Real Madrid não foi o primeiro clube a ser alvo de hackers esta semana. Na quarta-feira, o twitter do próprio Barcelona também foi pirateado, tendo sido anunciada a contratação de Di Maria, atualmente no Paris Saint-Germain.