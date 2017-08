Se em matéria negocial ainda há água para correr debaixo da ponte, em matéria institucional a ‘geringonça’ prossegue sólida.

Na abertura do ano político do Bloco de Esquerda – celebrada no ‘Fórum Socialismo’ – o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, marcará presença, assim como o deputado do PS João Galamba, que já em 2016 partilhara um painel com Mariana Mortágua.

Ambos são defensores públicos da aliança à esquerda do Partido Socialista.

No ano passado, Pedro Nuno foi à rentrée de outro partido que compõe a solução de governo conhecida como ‘geringonça’, passeando «com muito prazer» na Festa do Avante!, do PCP.

«É um grande partido da democracia portuguesa», afirmou, em 2016.

Um futuro social-democrata?

Hoje, assistirá ao debate ‘A social-democracia tem futuro?’, às 11h45, no Liceu Camões, em Lisboa. Os oradores são o deputado do Bloco de Esquerda e vice-presidente da Assembleia da República, José Manuel Pureza, e o adjunto de Pedro Nuno Santos no Executivo, Hugo Mendes.

O ‘Fórum Socialismo 2017’ arrancou ontem, na escola referida, e promove mais de meia centena de debates durante todo o fim-de-semana. Catarina Martins encerrá o evento, com um discurso, no domingo.