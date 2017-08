Um homem foi detido esta sexta-feira em Londres depois de ter provocado ferimentos ligeiros a dois agentes quando estes o tentaram deter, disse a polícia metropolitana da capital do Reino Unido.

O homem tinha uma faca e foi detido por suspeita de ofensas corporais graves e agressão junto às imediações do Palácio de Buckingham, em Londres, a residência oficial da rainha Isabel II.

BREAKING: #London - Buckingham Palace is on lockdown after a man with 'sword' or machete attacked a police officer. Man arrested. pic.twitter.com/ZFJZc5Djxr