Fernanda Serrano está a ser fortemente criticada devido a um comentário feito numa publicação nacional.

A atriz revelou ser “adepta de touradas, apesar de não ser ‘elegante’”, o que fez com que os internautas ficassem indignados com a sua revelação. Também uma associação dos direitos dos animais, SOS Animal – Grupo de Socorro Animal em Portugal, fez questão de mostrar o seu desagrado.

“‘Elegante’ não é certamente, mas o termo mais correto será aberrante. Mas é uma importante informação para os espectadores terem ao escolher peças de teatro e outras produções com a participação da @fernandaserranooficial . Quando a sociedade exige direitos para todos os animais e se indigna com as atrocidades cometidas, nomeadamente pela tauromaquia, é no mínimo incompreensível este tipo de afirmação ou ‘gosto’”, lê-se numa publicação feita pela associação.