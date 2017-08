É já amanhã, dia 26 de agosto, que arranca a edição 2017 da Noite Branca em Loulé. A cidade fecha-se ao trânsito e irá vestir-se de branco para receber a maior festa oficial de despedida do verão algarvio.

O centro da Noite Branca foca-se no palco montado na Avenida 25 de Abril, junto ao Monumento ao Engenheiro Duarte Pacheco, que contará com a presença de artistas como The Gift, Karetus, a cantora Kika, Benjamim, Valas, Octa Push, The Discotexas Band, Xinobi ou Moullinex. Há ainda malabaristas e espectáculos de fogo.

A Noite Branca tem início às 20h06, hora do pôr-do-sol, e termina às 03h00 do dia seguinte.