Os preços dos combustíveis vão voltar a ficar mais caros a partir da próxima segunda-feira. Esta será a sétima semana de subidas nas últimas oito.

Feitas as contas, neste período o preço do gasóleo aumentou 3% enquanto a gasolina ficou 2% mais cara.

. A verdade é que os aumentos previstos para esta semana serão ligeiros mas, ainda assim, vão ser suficientes para anular as pequenas descidas registadas na semana passada. Tanto o preço da gasolina como do gasóleo deverá sofrer um aumento entre meio a um cêntimo por litro.

De acordo com o último relatório de Bruxelas, depois de impostos, o preço médio da gasolina 95 octanas praticado em Portugal é o sétimo mais caro em toda a UE. Já o gasóleo ocupa a 6ª posição entre os países do espaço comunitário. O relatório da Comissão Europeia também deixa claro que a grande fatia do preço cobrado por cada litro de combustível vai para os cofres do Estado.