O défice orçamental até julho foi de 3.763 milhões de euros, o que representa uma melhoria de 1.153 milhões de euros face a igual período do ano passado, ao contrário do que se tem verificado nos meses anteriores. Este recuo, segundo o ministério das Finanças, deve-se ao aumento «expressivo» da receita na ordem dos 3,2% e de uma «estabilização» da despesa que ainda assim aumentou 0,5%.

Segundo o gabinete de Mário Centeno, «a melhoria da execução orçamental em julho reflecte a diluição da antecipação dos reembolsos fiscais, como já referido nas execuções orçamentais dos meses anteriores».

Os relatórios de execução orçamental de junho, maio e abril referiam que os sucessivos agravamentos registados do défice estavam relacionados com os reembolsos de IRS, cujos efeitos deveriam vir a diluir-se. Isto significa que, a redução em julho do défice relativamente ao mesmo período do ano passado sempre se verifica após três meses de aumentos.

Desta forma, o ministério das Finanças acredita que esta folga que foi agora ganha está já comprometida para «acomodar o impacto de alguns factores que, até ao final do ano, se irão traduzir num abrandamento do ritmo de melhoria do défice», revela. E exemplo disso, é «do lado da despesa, o atual perfil do pagamento do subsídio de natal, com 50% em Novembro e, do lado da receita, a não repetição da receita fiscal do PERES e o acerto de margens financeiras com a União Europeia», salienta.

Receita sobe e despesa estabiliza

Do lado da receita, o Executivo socialista assinala o «bom desempenho assente na evolução favorável da atividade económica», revelando que «a receita fiscal do subsector Estado aumentou 4,4% até julho, valor substancialmente superior ao crescimento de 3% previsto em sede de Orçamento».

O crescimento mais expressivo foi no imposto sobre os rendimentos das pessoas coletivas (empresas), o IRC, cuja receita cresceu 18,8% até julho, refere o Ministério das Finanças. Também a receita de IVA subiu 6,9%. Já as contribuições para a Segurança Social também cresceram 6,1%, e as retenções na fonte mais do que 4%.

Do lado da despesa verificou-se um aumento de 4,5% na despesa do Serviço Nacional de Saúde, «o que revela a prioridade atribuída a este setor». Ainda assim, a despesa primária das Administrações Públicas estabilizou face a 2016, com um pequeno aumento na despesa com pessoal de 0,2%, principalmente nas áreas da saúde e da educação.

No que que diz respeito à despesa com pessoal assistiu-se a um aumento de 0,2%, mantendo-se a desaceleração que apresentou ao longo do último trimestre.