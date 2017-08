Driss Oukabir foi o segundo dos quatros suspeitos detidos a ser ouvido esta pelo juiz da Audiência Nacional, tendo sido condenado a prisão provisória incondicional (sem direito a pagar fiança para aguardar julgamento em liberdade), na sequência do duplo atentado terrorista em Barcelona e Cambrils.

O homem de 28 anos, deu entrada no estabelecimento prisional de Soto del Real e foi recebido com dezenas de ameaças: "Vamos dar cabo de ti assim que saias ao pátio", terão dito os outros presos, de acordo com fonte policiais, diz o El País.

Após as ameaças Driss Oukabir foi colocado numa unidade isolada por precaução.

Recorde-se que Driss entregou-se na esquadra da polícia em Ripoll no mesmo dia do atentado, alegando que o irmão Moussa Oukabir lhe tinha roubado a identidade, depois de terem sido encontrados documentos pessoais na carrinha utilizada no ataque. Moussa Oukabir, de 17 anos, acabou por ser abatido pelas autoridades em Cambrils.