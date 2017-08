Está mais que provado que os padrões de beleza não têm limites, assim como a imaginação.

Depois do lançamento de uma linha de produtos escandinavos ter apostado no “The Perfect V”, um segmento de beleza vaginal cujos cremes prometem “rejuvenescer e embelezar a vagina”, poderíamos pensar em ficar por aqui. Mas não.

Agora é o Japão a dar o passo em frente com o lançamento de bijuteria para a vagina. A marca BoDivas criou uma espécie de pulseira a que deu o nome de BeachTail e que serve para colocar na parte de baixo do biquíni ou mesmo das cuecas do dia-a-dia.

A peça é feita de aço inoxidável e dois brilhantes de cores, que ficam pendentes na parte de fora da roupa. Existem vários modelos e todos custam à volta do equivalente a 16 euros.

A mesma empresa comercializa já correntes e brincos para os mamilos e, ainda mais ousado, um acessório criado especialmente para o clítoris.