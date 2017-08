Entre segunda e quarta-feira, poderá chover. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, depois do aviso da descida das temperaturas também vai chegar a chuva, e pode vir já amanhã.

O IPMA prevê, para este sábado, períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos e trovoada, em especial durante a tarde, nas regiões montanhosas do Norte e Centro.