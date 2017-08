Este será o primeiro furacão a atingir a costa do Texas desde o furacão Ike, em 2008. Prevê-se que seja muito forte, o mais forte dos últimos 12 ano.

O furacão Harvey irá atingir, esta sexta-feira, o estado do Texas, e nas últimas horas milhares de pessoas têm sido retiradas das suas casas, várias explorações petrolíferas no Golfo do México foram encerradas e cerca de 700 membros da guarda nacional dos Estados Unidos estão em alerta.

O furacão, que evoluiu para tempestade, vai trazer ventos muito fortes, chuvas torrenciais e poderá causar inundações que podem durar algum tempo.

Ao longo da costa do Texas, por cerca de 600 quilómetros, as autoridades estão em alerta, referindo que os ventos podem chegar aos 200 quilómetros por hora.